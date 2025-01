Juventus Milan, due giocatori in dubbio per Conceicao: Thiago Motta può recuperare un titolarissimo

Juventus Milan, i bianconeri possono recuperare un titolarissimo per il big match in programma sabato

Nonostante il giorno di riposo concesso da Thiago Motta dopo la trasferta di Bergamo, oggi Dusan Vlahovic ha deciso di allenarsi individualmente. A riportarlo è Sky Sport.

Il centravanti serbo sta lavorando per recuperare e provare ad essere a disposizione per il big match Juve–Milan di sabato prossimo alle 18:00. L’obiettivo è quello di essere pronto già per la prossima sfida dello Stadium. Decisivi saranno i prossimi allenamenti. D’altra parte in casa rossonera restano da valutare Morata e Pulisic, sicuramente out Thiaw.