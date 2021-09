Juventus-Milan, un match point per far fuori i bianconeri. Tutti sperano

Juventus-Milan potrebbe già forse segnare il destino dei bianconeri dopo appena quattro giornate: non solo i rossoneri, tutti sperano

Chi l’avrebbe mai detto che uno Juventus-Milan di metà settembre potesse già risultare forse determinante nella corsa Scudetto. Perché il teorema è indubbiamente un tantino azzardato, ma è altrettanto evidente che una nuova, eventuale sconfitta farebbe ricadere i bianconeri in una spirale negativa difficilmente controllabile.

E con la sua straordinaria esperienza e concretezza, Max Allegri non può ignorare l’effetto pesantissimo che avrebbe un risultato negativo allo Stadium. Se il Diavolo facesse il colpo scaverebbe un solco di ben 11 lunghezze da una delle contendenti più accreditate per il titolo.

Gara che dunque la Vecchia Signora non può proprio fallire e sarà compito dei big principalmente tenere in piedi la baracca. Tra De Ligt, Bonucci e Chiellini chiunque giochi dovrà sigillare il reparto e proteggere Szczesny, il punto debole di questo inizio Serie A. Toccherà a Cuadrado, Dybala e Morata garantire la qualità necessaria da centrocampo in su.

