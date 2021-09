Juventus Milan, Chiellini titolare. La scelta di Allegri

Chiellini titolare col Milan: Allegri ha già deciso quali partite giocherà. Il tecnico non intende rinunciare al capitano della Juventus

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini rientrerà dopo il riposo in Svezia, in casa Malmoe: con il Milan sarà la sua seconda gara da titolare (l’altra con il Napoli).

Del resto, il progetto era chiaro sin dal rinnovo: il capitano si doserà, ma Allegri tende a non volerci rinunciare nelle partite clou, quelle con gli avversari più strutturati, specie se hanno un “nove” temibile come sarà probabilmente domenica Giroud. La difesa bianconera ha infilato una gara senza subire reti dopo tante volte in cui Szczesny ha raccolto il pallone in fondo alla rete. Il tecnico della Juventus punta sull’esperienza del suo capitano.

LEGGI ANCHE SU JUVENTUSNEWS24