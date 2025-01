Juventus Milan, arriva la conferma: non sarà presente per il big match dell’Allianz Stadium

Juventus Milan, arriva la conferma definitiva. Non ci sarà domani all’Allianz Stadium per la grande sfida della 21esima giornata

Arriva la novità definitiva su Kolo Muani: non sarà a disposizione della Juventus per la sfida in programma domani alle 18:00 contro il Milan.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore non sarà tesserato in queste ore, ma l’offerta non è a rischio. La trattativa ha subito un rallentamento per delle negligenze del Paris Saint-Germain, non è quindi dipeso dalla dirigenza bianconera.