Juventus, dialogo aperto con un altro ex rossonero per allenare l’Under 23

Dopo la nomina di Pirlo come tecnico della prima squadra, la Juventus starebbe dialogando anche con un altro ex rossonero per l’under 23

Juventus, non solo Pirlo: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i bianconeri stanno dialogando anche con Alberto Gilardino a cui vorrebbero affidare il ruolo di tecnico dell’Under 23.

Un altro ex rossonero potrebbe dunque entrare a far parte dello staff tecnico juventino nella prossima stagione: pronto un biennale per Gilardino che, nei giorni scorsi, è stato anche accostato alla Primavera del Bologna.