Juve Napoli, colpo di scena! I tre in isolamento possono giocare. Ultime

I tre giocatori del Napoli posti in isolamento dopo aver raggiunto Torino potrebbero scendere in campo contro la Juve. Ultime

Zielinski, Lobotka e Rrahmani potrebbero scendere in campo contro la Juve.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i tre giocatori del Napoli posti in isolamento dalla Asl 2 una volta arrivati a Torino, Il motivo? La Asl imposto ai tre delle regole da seguire per cui non potranno avere “contatti civili”, ma non dovrebbero subire regole legate al loro “lavoro”, cioè nello specifico alla partita dello Stadium.