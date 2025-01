Juve Milan, la statistica preoccupa i tifosi rossoneri: Conceicao dovrà evitare questa cosa. Le ultimissime sulla semifinale

L’attesa per l’inizio del match tra la Juventus e il Milan sta per finire. Alle ore 20:00 le due squadre si daranno battaglia alla ricerca della conquista della qualificazione per la finale contro l’Inter.

I rossoneri cercheranno di sfatare una brutta statistica. Il Milan non ha segnato ed ha perso nelle ultime due gare di Supercoppa Italiana. Questa sera, dunque, per battere la Juventus servirà invertire questa tendenza.