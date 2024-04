Juve Milan: una difesa da inventare dopo il derby! L'idea di Pioli

Sabato sera il Milan affronterà la Juve in campionato in piena emergenza causa squalifiche post derby. L’idea a cui sta pensando Pioli

Infortuni, troppi gol subiti, nervi che saltano e arbitri che sventolano cartellini pesanti. La difesa del Milan continua a non avere pace. Dopo l’uscita di scena dall’Europa League contro la Roma, la bandiera bianca alzata contro l’Inter, i rossoneri arrivano all’ultimo importante bivio della stagione, lo scontro diretto in campionato contro la Juventus per il secondo posto in classifica, in piena emergenza.

Il derby perso in casa, che ha regalato lo scudetto della seconda stella, ha lasciato strascichi emotivi e disciplinari che poi la mano del Giudice Sportivo ha reso ancora più pesanti: saranno squalificati Theo Hernandez, Calabria (out anche contro il Genoa), espulsi nel finale del match contro i neroazzurri, ma anche Tomori, che era diffidato ed è stato ammonito. Se a tutto ciò aggiungiamo che Kalulu è infortunato e non ci sono certezze sul recupero di Kjaer, significa che dietro Pioli avrà gli uomini contati.

Che fare, dunque? Non ci si può di certo sbizzarrire con le opzioni. Salvo idee tattiche, rese credibili in base alla gestione delle scelte dell’allenatore rossonero nelle ultime partite – Musah terzino destro adattato e Florenzi dirottato a sinistra – la decisione definitiva potrebbe vedere l’ex Roma a destra e Terracciano che a sinistra potrebbe fare il suo debutto da titolare in rossonero.

La coppia di centrali gioco forza sarà composta da Gabbia e il rientrante Thiaw (anche lui da una squalifica). Difficile credere infatti che, nonostante la presenza in panchina lunedì nel derby, venga data una possibilità a Caldara. Occhio anche al jolly Simic dalla Primavera di Ignazio Abate, che non ha mai sfigurato le volte che gli è stata data una possibilità, vedi anche il gol al Monza.

Pioli sfoglia la margherita, il Milan non può ancora mollare, resta un obiettivo nel mirino, stavolta va centrato per salutarsi a fine stagione quantomeno con un sorriso.