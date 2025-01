Juve Milan, l’ultimo aggiornamento spiazza i tifosi! Conceicao ha un solo dubbio, può giocare lui

Juve Milan, clamoroso aggiornamento da Riyad in vista della semifinale di Supercoppa Italiana: Conceicao tiene aperto un solo ballottaggio

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.com sulle scelte di formazione di Sergio Conceicao in vista di Juve–Milan di domani, semifinale di Supercoppa Italiana:

PAROLE – «Per la prima partita ufficiale di Conceicao, con ogni probabilità, non si stravolgerà l’impianto tattico utilizzato da Fonseca, sia per una questione di continuità sia a causa delle varie pedine rossonere non al meglio della condizione fisica. Scelte, dunque, abbastanza obbligate con Maignan tra i pali a difendere davanti a una linea composta da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw (insidiato da Tomori) e Theo Hernandez, riconfermato a titolare a sinistra. In mediana, Fofana e Reijnders sono sicuri di un posto dal 1’, con Bennacer che dovrebbe prendersi la terza maglia da titolare in un ambivalente 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda della posizione dell’olandese. Pulisic e Jimenez formeranno il trio d’attacco insieme a Morata, a meno che Conceicao non decida di affidarsi al doppio centravanti con Abraham titolare e Bennacer inizialmente dalla panchina».