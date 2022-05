Juric: «Brekalo? Sapevo già che sarebbe andato via». Il croato piace al Milan

Juric, tecnico del Torino, parla alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni su Brekalo. Il croato piace al Milan

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia del match con la Roma.

«Lo so da due mesi che vuole fare un’altra esperienza. Gli dico un grande grazie, è stato un professionista e ha sempre lavorato bene. Ha dato tanto, poi ognuno fa le sue scelte. Io lo sapevo da tanto, non è stata una sorpresa per me. Ma non ho mai avuto dubbi sull’impegno suo e di chi è in prestito e magari non resterà. Se gioca un altro, sarà per scelta tecnica. Già sapevo ad inizio campionato ero incazzato, non abbiamo fatto un cambio annunciato. Ora affrontiamo qualcosa che si poteva affrontare. E’ una grande occasione per noi, alle cifre di Brekalo si possono prendere giocatori migliori. Ma c’è sempre un po’ da battagliare, tante scelte sbagliate le stiamo pagando adesso ma dobbiamo andare avanti».

