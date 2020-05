Jovic, per il Milan avrebbe tutti i requisiti in regola tranne uno

Jovic, il Milan prova a trasformare l’idea di base in azione, il giocatore piace e potrebbe rappresentare l’acquisto del prossimo mercato

Jovic, il Milan prova a trasformare l’idea di base in azione, il giocatore piace e potrebbe rappresentare l’acquisto del prossimo mercato. 23 anni da compiere il prossimo 23 Dicembre, dunque rientrerebbe a pieno nei canoni anagrafici della società rossonera. Attenzione però ad un dettaglio non di poco conto.

INGAGGIO- Al momento il giocatore percepisce 5 milioni di euro a stagione, una cifra che supera il tetto salariale stabilito dalla società rossonera. Per ora si tratta di una vera e propria suggestione ma l’idea potrebbe piacere anche al giocatore, per rilanciarsi dopo una stagione complicata in Spagna.

VIA IN PRESTITO- Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan starebbe trasformando in azione l’idea di un prestito, soluzione che accontenterebbe anche il Real che lo pagò 60 milioni di euro dall’Eintracht di Francoforte.