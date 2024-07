Jovic Milan, permanenza o addio? C’è uno SCENARIO sempre più probabile: le NOVITÀ sul futuro dell’attaccante serbo

Il futuro di Luka Jovic resta in bilico. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante serbo del Milan potrebbe fare le valigie entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato.

Un’uscita che potrebbe essere agevolata nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a trovare un accordo con il Borussia Dortmund per Niclas Fullkrug. Nel caso in cui il tedesco arrivasse in rossonero al serbo non rimarrebbe che la via della cessione.