Jovic Milan, l’INDIZIO sul numero di maglia CAMBIA il futuro? Scelta UFFICIALIZZATA, tutti i dettagli

Jovic-Milan, l’indizio sul numero di maglia può cambiare il futuro del serbo: ha scelto la maglia numero 9. Tutti i dettagli

Lo store ufficiale del Milan potrebbe aver spoilerato il futuro di Luka Jovic, tema caldo in uscita del calciomercato rossonero. Il serbo infatti avrebbe cambiato numero passando dal 15 al 9: una scelta che blinda la sua posizione a Milanello?

Non proprio. Dalla sua uscita dipende infatti il possibile arrivo a Milanello di Abraham. I desideri del club rossonero però si scontrato con quelli dell’ex Fiorentina che al momento non ha nessuna intenzione di cambiare aria e ha in questo senso rifiutato lo Zenit e alcuni club sauditi.