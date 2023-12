Jovic e Chukwueze insidiano i titolarissimi: le novità verso Milan Monza, gara in programma domani all’ora di pranzo

Domenica all’ora di pranzo il Milan affronterà il Monza nella gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Non è da escludere che possano esserci cambi importanti nell’undici titolare.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jovic e Chukwueze insidiano ora i titolarissimi per un posto nell’undici che inizierà dal primo minuto la sfida. A far loro posto potrebbero essere Giroud e Pulisic.