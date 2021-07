Jorginho è un professore, ma non è più il Pallone d’Oro di una volta…

Lo straordinario cammino dell’Italia a Euro 2020 sta lanciando la candidatura del metronomo azzurro Jorginho per il Pallone d’Oro

Jorginho da Pallone d’Oro? La suggestione ha iniziato a farsi strada in maniera sempre più insistente grazie alle fantastiche prestazione della Nazionale Italiana agli Europei. Il collettivo organizzato sapientemente da Roberto Mancini riesce a esaltare i singoli al meglio e in questo contesto non sono passate di certo inosservate le qualità del brasiliano di nascita.

Il regista azzurro sta eccellendo nelle letture, nel senso della posizione e nel controllo dei ritmi, dimostrando un salto in avanti ben deciso nel suo percorso di crescita. Un cammino che l’ha condotto già sul tetto d’Europa in Champions League con il suo Chelsea e che ora speriamo possa rinverdirsi questa settimana a Wembley.

