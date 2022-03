Jorginho e l’agente strizzano l’occhio al Milan: «Se sono ancora interessati…». Il centrocampista del Chelsea può tornare in Italia

Hanno fatto rumore le dichiarazioni di Joao Santos, agente di Jorginho, che ha ipotizzato un ritorno in Serie A per il suo assistito.

Si scalda anche l’ipotesi Milan: «In passato ne ho parlato con Maldini Massara del Milan. Non so se lo vogliono adesso, con Massara parlo anche ora. Non so però se sono ancora interessati».