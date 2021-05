John Elkann allo Stadium: il presidente di Exor presente per Juve Milan

John Elkann sarà allo stadio per Juve Milan con Andrea Agnelli. Sugli spalti dell’Allianz Stadium, a seguire la sfida valida per la 35esima giornata di Serie A e per un posto in Champions League, ci sarà anche il presidente di Exor. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il nome del rampollo della famiglia Agnelli è stato fatto anche in caso di addio alla presidenza di Andrea.