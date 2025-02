Condividi via email

Joao Felix spiega perchè la scelta del numero di maglia 79: le sue dichiarazioni ai microfoni ufficiali del Milan

Le dichiarazioni di Joao Felix ai microfoni dei canali ufficiali del Milan.

Che significa per te la maglia numero 79?

“Il 79 vuol dire molto per me, perché è stato il mio primo numero da professionista. Il numero che mi ha reso conosciuto nel mondo. Amerò sempre questo numero. Anche mio fratello lo indossa al Benfica ora. Quindi entrambi indossiamo ora il 79. È fantastico“.