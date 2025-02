Joao Felix rivela: «Ho spinto tantissimo per venire al Milan, lui il mio idolo. Su Conceicao...»

Joao Felix, arrivato al Milan nella sessione di gennaio, ha parlato delle prime impressioni avute in rossonero e non solo: le dichiarazioni

Intervistato dal canale Instagram del Milan, Joao Felix, arrivato nell’ultimo calciomercato rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «Ho pressato tanto per questo trasferimento, voglio dare tutto quello che ho per questo club. Il calore dei tifosi è stato incredibile, voglio renderli felici. Conceicao? Lo conoscevo già: la sua passione è contagiosa e per lui vincere è essenziale. Kaka è sempre stato il mio idolo, ho rivisto me stesso in lui e cerco di imitarlo».