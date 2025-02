Joao Felix Milan, decisione presa dalla società in vista dell’estate: le ultime!

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan della prossima estate. Il club rossonero infatti avrebbe già deciso di trattenere Joao Felix oltre la scadenza del prossimo 30 giugno, quando terminerà il prestito secco dal Chelsea.

Per farlo però sarà necessaria la cessione di Theo Hernandez cha ha il contratto in scadenza nel 2026 e che il club non vuole perdere a zero. L’idea è quella di presentare al Chelsea un’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2026 per una cifra complessiva di poco superiore ai 40 milioni di euro bonus inclusi. Le trattative partiranno nelle prossime settimane.