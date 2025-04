Jimenez a TL: «Giocassimo sempre contro l'Inter... Ultima parte di stagione? Siamo il Milan, dobbiamo fare solo una cosa»

Jimenez, terzino del Milan, ha commentato la vittoria contro l’Inter e il conseguente approdo alla finale di Coppa Italia

Intervenuto a TL, Alex Jimenez, terzino del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «È vero, sembra che contro l’Inter giochiamo in modo diverso rispetto a come affrontiamo le altre partite. Ma è anche normale. Per noi era troppo importante, vincendo la Coppa Italia possiamo entrare in Europa visto che in campionato non stiamo facendo tanto bene. Per noi era troppo importante e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Titolare? Sì, sto trovando un po’ di continuità. È tutto grazie al mister che mi dà fiducia per giocare. Tutto è grazie a lui. Io voglio solo lavorare e fare le cose che mi dice. Noi siamo il Milan, penso che dopo questa partita dobbiamo andare avanti e vincere tutte quelle che mancano. Contro l’Inter si è visto in campo che abbiamo qualità e che possiamo vincere contro ogni squadra».