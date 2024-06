Jimenez Milan, UFFICIALE il riscatto dal Real Madrid: le CIFRE definitive dell’operazione per l’acquisto del terzino spagnolo

È arrivata l’ufficialità del riscatto da parte del calciomercato Milan di Alex Jimenez dal Real Madrid. Il terzino spagnolo classe 2005 ha firmato con i rossoneri un nuovo contratto fino al 2028. Spuntano i dettagli e le cifre dell’operazione conclusa con gli spagnoli.

Dopo la scorsa stagione passata facendo la spola tra Primavera e prima squadra, il giocatore ha convinto il club ha puntare su di lui anche per il futuro. Il calciatore si trasferisce in rossonero a titolo definitivo per 5 milioni di euro, come riferisce il giornalista Fabrizio Romano su X.