Jimenez Milan, il club rossonero è già al lavoro per il riscatto del terzino: fatta questa proposta al Real Madrid

Il Milan è già al lavoro per il possibile riscatto di Jimenez, terzino che si sta mettendo in mostra anche con la prima squadra in queste ultime settimane.

I rossoneri, secondo quanto riportato da Sky Sport, vogliono rinegoziare i 5 milioni stabiliti. L’idea sarebbe quella di pagarlo meno nell’immediato inserendo però una serie di bonus che consentirebbero al Real Madrid di incassare di più in futuro.