Jeda CREDE nel Milan: «Sì, è la principale AVVERSARIA dell’Inter per lo Scudetto!»

Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, facendo anche un riferimento al Milan

Intervistato da News.superscommesse.it, Jeda ha indicato quali potrebbero essere le possibili rivali dell’Inter nella lotta Scudetto per il prossimo campionato di Serie A, facendo il nome del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter è sicuramente la squadra da battere anche quest’anno. Come organico è la migliore di tutte: non solo per quanto riguarda i titolari, ma anche e soprattutto per chi subentrerà a gara in corso. Squadra completa sotto tutti i punti di vista. Vedo nella Juventus e nel Milan le principali avversarie dei nerazzurri, inserirei anche il Napoli tra le pretendenti al titolo. Un po’ più staccate Roma e Atalanta, anche loro sicure protagoniste della Serie A»