Jacobelli sicuro: «Theo e Leao non si possono discutere, ma il migliore del Milan è Pulisic. E Morata...»

Jacobelli in esclusiva ha parlato di Theo Hernandez, Leao, Pulisic e Morata. Le dichiarazioni del giornalista sui big del Milan

Jacobelli in esclusiva per Milannews24 ha parlato di Theo Hernandez, Leao, Pulisic e Morata analizzando il loro rendimento fino a questo momento al Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Pulisic in assoluto è stato il miglior milanista in questo inizio di stagione. Morata ha portato esperienza, dall’alto della sua caratura di attaccante tra i migliori in campo internazionale. Per Theo Hernandez e Leao si deve tenere presente che i giocatori non sono robot. E loro due si sono lasciati alle spalle un periodo breve di vacanze tra la fine dell’ultima stagione con l’Europeo e l’inizio della nuova. Io mi aspetto che entrambi tornino sui loro livelli di rendimento. Paradossalmente questa sosta forzata a cui è costretto Theo Hernandez dalla squalifica gli consentirà di ricaricare le pile. Lui è un grande giocatore. Ed è un punto di riferimento del Milan. A Firenze è stato tradito dal nervosismo, ma non si può discutere Hernandez come non si può discutere Leao. E’ una questione di riprendere il filo del discorso avviato nel derby. La metamorfosi tattica di quel Milan offensivo e il coraggio di Fonseca avevano pagato. E quindi vedremo cosa accadrà con l’Udinese».

