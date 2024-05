Jacobelli incredulo: «Non capisco perché il ciclo di Pioli si sia interrotto. Chi arriverà…». Le parole del giornalista

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a TMW Radio per analizzare l’addio di Pioli e il nuovo allenatore del Milan.

PAROLE – «Credo che la prima esigenza del Milan sul mercato è ingaggiare un grande attaccante, almeno del livello di Giroud. Però mi permetto di rimarcare quanto sia surreale la situazione che si è venuta a creare. E’ stato congedato Pioli tra le lacrime ed è arrivato secondo, ma prima ha vinto lo Scudetto e riportato stabilmente il Milan in Europa, non capisco per quale ragione il ciclo Pioli dovesse essere interrotto così. Chiunque arriverà, dovrà fare meglio di Pioli e non sarà facile».