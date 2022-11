Jacobelli attacca: «Infantino è un ipocrita»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha fortemente criticato l’atteggiamento del presidente della FIFA, Gianni Infantino: le sue parole

Xavier Jacobelli, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così di Gianni Infantino:

«Vorrei rimarcare come in assenza della nostra Nazionale alcuni protagonisti del nostro campionato stanno facendo benissimo. Da Rabiot a Giroud, che raggiunge Henry come miglior marcatore francese, sicuramente Brasile-Serbia sarà molto intrigante con i tanti bianconeri impegnati da una parte e dall’altra. Kostic? Fanno sorridere le lamentele di un ct, come se non si sapesse che con un Mondiale in autunno si rischiavano gli infortuni. Il commissario tecnico della Serbia dovrebbe parlare con Infantino e con i fenomeni che nel 2010 hanno assegnato il Mondiale in Qatar. L’atteggiamento ipocrita di Infantino è un vero boomerang, ma quanto fatto dalla Germania è solo l’inizio».