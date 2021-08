Juric: «Su Pobega c’è una cosa che non mi piace per niente»

Juric ha commentato l’arrivo di Pobega dal Milan: molto critiche sulla formula dell’operazione, quella del prestito secco

Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Tommaso Pobega è del suo arriva in prestito secco dal Milan:

«Arriva in prestito secco, senza nessun diritto per noi: avevamo bisogno di uno come lui, devi accettare i compromessi ma non è bello lavorare per un’altra società. È un centrocampista totale, ci può dare una mano. Può fare l’interno o giocare più in avanti».