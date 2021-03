Italiano: «Inter o Milan? Ecco chi per me è favorita per lo scudetto»

Vincenzo Italiano dice la sua sull’esito finale di questo campionato 2020/2021, ecco le parole dello Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sulla sfida a distanza tra Inter-Milan valida per lo scudetto:

«In questo momento l’Inter sembra aver preso fiducia e maggiore autostima. È perfettamente focalizzata sull’obiettivo finale. Ma a quattordici giornate dal termine vi sono ancora tantissimi scontri e molti variabili da tenere conto. Secondo me può rientrare anche la Juventus visto che deve recuperare anche una gara. L’Inter ha forza e consapevolezza nei propri mezzi in avanti con Lukaku e Lautaro immarcabili. Il Milan ha qualità e velocità sulla trequarti, infatti, quando accelerano mettono in difficoltà chiunque. Secondo me chiunque dei tre è favorito. Nessuno fa calcoli. Tutti pensano ad una partita alla volta».