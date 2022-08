Italia Under 19, vittoria 3-0 con l’Albania: un rossonero in campo

L’Italia Under 19 batte in amichevole 3-0 l’Albania a Coverciano. In campo anche un giovane del Milan Primavera

La nuova Nazionale Under 19 riparte con una vittoria. A Coverciano, nel primo test della stagione, l’Italia guidata da Alberto Bollini ha battuto 3-0 l’Albania. Un buon inizio di attività per gli Azzurrini, che a fine settembre in Polonia saranno impegnati nella prima fase di qualificazione all’Europeo di categoria contro i padroni di casa, l’Estonia e la Bosnia ed Erzegovina.

In campo anche Andrea Bozzolan, terzino classe 2004 del Milan Primavera. Per lui un assist per Kumi nel primo gol degli azzurri.