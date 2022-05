Italia Under 17, i convocati per l’Europeo: c’è un giovane rossonero

L’Italia Under 17 si prepara all’Europeo di categoria. Ecco i convocati del commissario tecnico Bernardo Corradi

Ultimo raduno della Nazionale Under 17 al CPO dell’Acquacetosa (Roma) prima della partenza per Israele dove, dal 18 maggio al primo giugno, si giocherà il Campionato Europeo di categoria. Ventitré i giocatori convocati da Bernardo Corradi, gran parte dei quali, poco più di 10 giorni fa, ha superato la seconda fase di qualificazione che si è disputata in provincia di Siena. Due le novità tra gli Azzurrini: Manuel Giuseppe Pisano e Alessandro Vinciguerra, due attaccanti rispettivamente della Juventus e del Cagliari.

Il raduno inizierà martedì 10 e terminerà giovedì 12 maggio, giorno in cui il tecnico Azzurro sceglierà i 20 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale. La mattina del giorno dopo è previsto il volo alla volta di Tel Aviv.

Lista dei convocati

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Mane (Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino);

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Antonio Troise (Lazio);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Pescara), Francesco Pio Esposito (Inter), Alessio Vacca (Juventus), Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Alessandro Vinciguerra (Cagliari).