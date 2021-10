Zazzaroni: «Inconcepibili i fischi a Donnarumma»

Nell’ editoriale de il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni dice la sua in merito ai fischi a Donnarumma durante Italia Spagna

«La maglia della Nazionale non è una maglia qualsiasi, si indossa per meriti, non per contratto: è un simbolo e chi la porta gode di una protezione che deve durare dal primo a – eventualmente- i rigori. Per questo è inaccettabile, dal mio punto di vista, che un italiano fischi un azzurro ‘in action’ per disapprovare il comportamento che ha tenuto nel club, dove gli interessi prevalgono sempre più spesso sui sentimenti. Insomma, quella contestazione era decontestualizzata: se San Siro avesse ululato contro Gigio prima, durante e dopo Milan-Psg, non mi sarei scandalizzato troppo».