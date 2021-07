Italia, quanto affetto per Spinazzola: l’abbraccio del gruppo – VIDEO

Leonardo Spinazzola ha fatto visita agli Azzurri dopo aver svolto esami strumentali. Applausi e abbracci da parte di tutti i calciatori

La diagnosi è arrivata questa mattina: lesione del tendine d’Achille per Leonardo Spinazzola ed Europeo finito per uno dei grandi protagonisti di questa Italia da sogno. Il terzino, dopo aver svolto gli esami, ha fatto visita agli Azzurri con tanto di stampelle ma il sorriso stampato sul volto per dare la carica ai suoi compagni.

Come mostrato nel video pubblicato sui profili social della Nazionale, tutto il gruppo ha abbracciato Spinazzola facendo sentire la propria vicinanza al proprio compagno.