Italia femminile: ecco il girone delle azzurre di EURO2022

Italia femminile: ecco il girone delle azzurre estratto dall’urna di Manchester. L’europeo si giocherà quest’estate. Le avversarie

L’urna ha parlato. A Manchester, è stato estratto il girone in cui l’Italia femminile affronterà la fase finale dell’Europeo 2022 in programma quest’estate in Inghilterra. Le ragazze di Milena Bertolini, che partivano dalla seconda fascia, sono state inserite nel gruppo D.

Insieme a loro ci saranno la Francia, una delle favorite della competizione. Il Belgio, particolarmente ostico per l’Italia ed infine l’Islanda che ha fatto parecchio sudare le azzurre ad inizio 2021. Insomma, un girone difficile in cui le ragazze della Bertolini dovranno dare tutto.