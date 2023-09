Potrebbe non essere finita l’avventura dell’ex Milan Bonucci con la maglia della Nazionale: cosa ha fatto Spalletti

Leonardo Bonucci non è definitivamente fuori dai giochi per la Nazionale. Secondo La Gazzetta dello Sport il ct ha chiamato il difensore ex Milan per dirgli che lo seguirà nella sua avventura all’Union Berlino.

Intanto Bonucci ha perso i gradi di capitano, ora assegnati ad Immobile.