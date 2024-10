Italia Belgio, le squadre e i tifosi hanno reso omaggio a Schillaci all’Olimpico prima del fischio d’inizio della partita. Atmosfera da brividi

Italia e Belgio hanno reso omaggio a Schillaci, morto tre settimane fa, prima del fischio d’inizio della partita.

All’Olimpico le due squadre e i tifosi si sono uniti in un emozionante momento di tributo e di ricordo per l’attaccante che, proprio 34 anni fa, fu protagonista delle Notti Magiche in questo stadio al Mondiale di Italia ’90.