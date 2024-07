Irié Milan Futuro, rossoneri pronti ad AFFONDARE il colpo! L’affare va chiuso IN FRETTA per un motivo: occhio alla concorrenza

Cyriaque Irié è un obiettivo concreto per il calciomercato del Milan Futuro. Lo annuncia Alfredo Pedullà sui propri canali. L’esterno offensivo mancino classe 2005 nato in Costa d’Avorio e con passaporto del Burkina Faso, in forza al Digione, è stato osservato per tutto l’arco della stagione dagli scout rossoneri, ora i dirigenti sono pronti a passare all’assalto.

Valutazione del cartellino da circa 1 milione e mezzo ma il diavolo dovrà chiudere l’operazione in fretta perché la concorrenza non manca: si registra, ad esempio, l’interesse del Como per il giocatore.