Inzaghi: «Sono stato male per aver deluso i tifosi del Milan». Le parole dell’ex calciatore ed ex tecnico del Milan

Pippo Inzaghi ha parlato ai microfoni Sky Calcio Club dell’esperienza da allenatore vissuta sulla panchina del Milan. Ecco le parole dell’attuale tecnico della Reggina:

«L’anno al Milan è stato fondamentale per capire che potevo fare questo mestiere di allenatore. Non avevamo la squadra per potere giocare da Milan, infatti negli anni a seguire si è fatta molta fatica. Venivo dalla Primavera, in un anno non c’è stato un giocatore che mi ha mancato di rispetto. Sono stato male per com’è andata e per aver deluso i tifosi perché il Milan è la mia vita»