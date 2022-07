Inzaghi sicuro: «Il gap con il Milan non esiste, sullo scudetto...»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in una intervista a DAZN: il tecnico è convinto che il gap con il Milan non esista

Intervistato da DAZN, Simone Inzaghi ha parlato così del Milan e della prossima stagione:

MILAN – «Abbiamo visto l’anno scorso come stanno le cose, ci siamo incontrati 4 volte: una volta abbiamo vinto noi, una volta loro e poi ci sono stati due pareggi. Nelle Coppa abbiamo fatto meglio noi, loro sono stati bravissimi in campionato perché hanno fatto veramente qualcosa di straordinario».

SCUDETTO – «L’anno scorso dopo le varie cessioni non si parlava di Inter, poi siamo stati talmente bravi noi in 3-4 mesi a giocare bene che tutti quanti ci hanno indicati come i favoriti. Ci sono tantissime squadre che hanno speso molto più dell’Inter che avranno l’obiettivo di vincere».