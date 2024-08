Inzaghi AVVERTE le rivali: «Tante squadre come l’Inter punteranno a vincere lo scudetto, ma la situazione è QUESTA». Le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa e ha fatto un punto sulle rivali, citando anche il Milan. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro:

INTER FAVORITA – «Lo sappiamo, sia che abbiamo vinto che no, siamo sempre stati tra i favoriti. Non mi piacciono le griglie, tutti ai nastri di partenza vogliono vincere più gare possibili e titoli. Abbiamo la responsabilità di difendere il titolo. Ci sono stati nuovi arrivi in panchina, tanti stanno investendo molto, noi siamo stati bravi a tenere l’ossatura e abbiamo inserito nuovi giocatori. Ci manca un giocatore visto l’infortunio di Buchanan, ma anche oggi eravamo coi dirigenti e il nuovo presidente, ne abbiamo parlato. Dobbiamo mettere un giocatore importante che ci darà qualcosa nelle rotazioni come gli altri nuovi acquisti».

DIFFERENZE PIU’ LIVELLATE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «Personalmente, c’è grandissima emozione per questo debutto, grandissimo orgoglio nel ricominciare qui all’Inter. Sappiamo cosa abbiamo fatto in queste tre stagioni, con delle difficoltà anche grazie alla dirigenza abbiamo fatto plusvalenze e vinto tanto. Bravi a tutti, soprattutto ai miei dirigenti che hanno lavorato con delle limitazioni e hanno mantenuto l’Inter competitiva in Italia ed Europa. Tante squadre come l’Inter punteranno a vincere lo scudetto, per quanto mi riguarda lo vedo molto livellato verso l’alto, le squadre di vertice si sono rinforzate e anche le medie».

