Inzaghi: «Faremo un’ottima gara con qualsiasi modulo e uomini»

Inzaghi alla vigilia del match con il Milan ha voluto rassicurare tutti sulla sicurezza della squadra, minata in parte dalle assenze pesanti

Inzaghi alla vigilia del match con il Milan ha voluto rassicurare tutti sulla sicurezza della squadra, minata in parte dalle assenze pesanti di Immobile e Caicedo.

ABITUATI ALL’EMERGENZA- «Siamo abituati in questo periodo a vivere in emergenza ma sono convinto che con qualsiasi modulo e uomini faremo un’ottima gara. Per Cataldi e Leiva ci siamo presi un giorno in più, Marusic out anche con il Lecce e Lazzari penso sarà della partita».

INZAGHI CARICO- «La Lazio ha già vinto il suo scudetto. questi ragazzi stanno disputando una stagione grandissima. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore, per il nostro primo scudetto mancano 7 punti per la Champions matematica. Prima centriamo la qualificazione matematica, poi ragioniamo di gara in gara. Se possiamo accorciare sulla Juve prima dello scontro diretto? Non lo so, ci sono troppe variabili».