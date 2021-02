Inzaghi: «Con il Milan se la rigiochiamo cinque volte non la perdiamo»

Simone Inzaghi dice la sua nel post partita contro i nerazzurri, toccando anche il tasto Milan…

Simone Inzaghi interviene ai microfoni di Sky Sport per parlare del post partita contro i nerazzurri. Le sue parole:

«Venivamo da sei vittorie in cui abbiamo dominato sempre, col Milan se la rigiochiamo 5 volte non la perdiamo, e anche contro l’Inter abbiamo approccio bene. Dal rigore non abbiamo giocato con poca lucidità, non trovavamo spazio e alla fine ho messo due punte fisiche per cercare i cross».