Inzaghi: «Con il Milan gara speciale. I tifosi nel cuore, sono felice per loro»

Inzaghi ha parlato a Gazzetta dello sport, menzionando anche il Milan in un passaggio relativo alla prossima sfida di campionato del 3 gennaio.

NON UNA GARA QUALUNQUE- «Non lo sarà mai, anche se sfidare mio fratello è stato più difficile. Sono contento per il Milan, credo possa lottare per lo scudetto fino alla fine. E sono felice per i suoi tifosi che resteranno per sempre nel mio cuore e che ogni giornata, ne sono sicuro, si informano del risultato del Benevento».