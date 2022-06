Inter, Zhang frena il colpo Dybala: il motivo dell’esitazione da parte dei nerazzurri

La pista Dybala resta viva, ma oggi Marotta e Ausilio non possono affondare. E non possono farlo su precisa indicazione della proprietà: Zhang ha chiesto di frenare sulla chiusura dell’affare perché il reparto offensivo è al momento in sovrannumero, sia in termini tecnici sia di monte ingaggi.

L’Inter deve piazzare due giocatori tra Sanchez, Dzeko e Correa. Ma se il cileno in qualche modo sarà “aiutato” con una buonuscita, per il bosniaco e l’argentino ogni discorso è attualmente fermo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.