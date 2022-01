Inter Venezia e Milan Juve: per San Siro è una storica prima volta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la prima volta nella storia a San Siro si giocheranno due partite a 24 ore di distanza una dall’altra: Inter Venezia e Milan Juve

Quelle di oggi e domani saranno due giornate storiche per San Siro. Come riporta Opta infatti, il glorioso stadio ospiterà per la prima a volta a sole 24 ore di distanza due partite di Milan e Inter.

Oggi i nerazzurri contro il Venezia, domani i rossoneri contro la Juventus: il manto erboso del Meazza continua ad essere messo a dura prova.