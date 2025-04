Maledizione Inter, il retroscena che ritorna all’anno dello scudetto del Milan. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come sottolinea la Gazzetta, l’Inter di Inzaghi non avrà un buon feeling con la data del 27 aprile. Nell’anno dello scudetto del Milan, in questo giorno, arrivò lo scivolone a Bologna di Radu che significò per i rossoneri scudetto. Questa volta è arrivata la sconfitta in casa con la Roma.

“La maledizione del 27 aprile colpisce ancora l’Inter: i nerazzurri hanno perso con la Roma e lasciato fuggire il Napoli a +3 nello stesso giorno in cui nel 2022 uscirono sconfitti dal recupero di Bologna, consegnando di fatto il titolo al Milan“.