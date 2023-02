Inter-Porto sarà sold out, ma niente record d’incasso: il primato resta ai rossoneri nella sfida contro il Tottenham

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida tra Inter e Porto sarà sold out ma non si andrà a ritoccare il record d’incasso.

Dunque, il record d’incasso di un match resta a Milan-Tottenham, con cui si è raggiunta la nuova cifra recordi di 9 milioni.