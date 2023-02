Inter Milan su DAZN a rischio? I problemi di connessione di TIM preoccupano i tifosi

I notevoli disservizi di TIM mettono a serio rischio la visione di Inter-Milan su DAZN: i tifosi preoccupati sui social

Si sono verificati diversi disservizi Tim in tutta Italia. Molti tifosi sono preoccupati per Inter-Milan, in programma alle 20.45 e che rischia di non poter essere visto da tutti gli utenti.

Tutti gli appassionati sperano in una risoluzione dei problemi entro le 20.45. “Fate presto vi prego”, scrive un utente su twitter. Oppure: “Se non aggiustate entro le 20.45 vi vengo a cercare”, dice un altro utente.