Inter-Milan: sold out e record storico d’incasso a San Siro

San Siro è pronto riempirsi fino al massimo della capienza per la sfida tra Inter e Milan, ritorno delle semifinali di Champions League

Era facilmente prevedibile visto i numeri stagionali che sta raccogliendo l’Inter per quanto concerne gli spettatori presenti a San Siro, ma anche per il ritorno del derby di Champions League contro il Milan lo stadio di Milano registrerà il tutto esaurito, con conseguente super record di incassi. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Questo un estratto dell’articolo della rosea.

«La missione è doppia, se non tripla. Qualificarsi alla finale di Champions è l’obiettivo, che di colpo aiuterebbe a cancellare definitivamente quella cocente eliminazione del 2003, quando l’Inter fu eliminata dal Milan senza perdere tra andata e ritorno. E poi c’è un nuovo record della storia del calcio italiano da riscrivere: quello dell’incasso al botteghino per la singola partita. L’andata ha fatto sorridere le casse rossonere, con numeri clamorosi: i 75.532 che hanno assistito a Milan-Inter hanno portato 10.461.705 euro, facendo segnare al momento l’incasso più alto della storia del nostro pallone. Ma l’Inter è pronta ad arrampicarsi ancora più su, come era chiaro sin dall’inizio di questa lunghissima attesa per l’Euroderby. Il club di Steven Zhang ha messo dei prezzi superiori a quelli dei cugini e il nuovo sold out annunciato per martedì sera porterà a un altro incasso record. Nelle casse nerazzurre dovrebbe entrare circa 12 milioni di euro: la febbre da derby ha vinto ancora, nessuno vuole perdersi questa nuova sfida epica a Milano. E ovviamente la spesa non ha scoraggiato il popolo interista: quando c’è da fare la storia, tutti vogliono un posto in prima fila.»