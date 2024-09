Inter Milan, Zhang e la STOCCATA social al club rossonero! Il MESSAGGIO colpisce il Diavolo – FOTO

Inter-Milan, Zhang e la stoccata social al club rossonero: il messaggio dell’ex presidente nerazzurro colpisce il Diavolo

Zhang è stato il presidente dell’Inter per diversi anni e non ha dimenticato il suo passato e le emozioni che il derby con il Milan può suscitare. L’ex numero 1 ha voluto ricordare, con una storia sul suo profilo Instagram cosa rappresenta per lui la stracittadina.

Un quadro con il Biscione che è pronto a tenere il Diavolo e dargli il colpo finale con tanto di cuori nero azzurri i loghi delle due squadre e le scritte Milano e San Siro. Non è più il n°1 ma tifosi si rimane per sempre e l’ha voluto dimostrare ancora.